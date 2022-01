Οι Νετς με πρωταγωνιστή τον Χάρντεν νίκησαν με 120-105 τους Πέλικανς, ωστόσο αγωνιούν για τον Ντουράντ που τραυματίστηκε.

Δεν μπόρεσαν να χαρούν τη νίκη τους με 120-105 κόντρα στους Πέλικανς οι Νετς. Ο Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και αναγκάστηκε να φύγει από το παρκέ, αναγκάζοντας το Μπρούκλιν να κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα ενόψει και των αποτελεσμάτων της μαγνητικής.

Κορυφαίος για τους νικητές που πήγαν στο 27-15, ήταν ο Χάρντεν με 27 πόντους, 15 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ο Μιλς είχε 21 πόντους και ο Έντουαρντς 16 πόντους.

Στον αντίποδα για τη Νέα Ορλεάνη που πήγε στο 16-27, ο Ίνγκραμ είχε 22 πόντους, ο Χαρτ 14 πόντους και οι Τζόουνς και Βαλαντσιούνας από 13 πόντους.

KD limped to the locker room after an apparent knee injury.



Hope he's ok 🙏 pic.twitter.com/SiXVMjzI90