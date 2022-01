Δείτε τα καλύτερα από την 30άρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Ράπτορς.

Οι Ράπτορς έκαναν το 3/3 τη φετινή σεζόν κόντρα στους Μπακς, δείχνοντας πως έχουν πάρει τον... αέρα των πρωταθλητών. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη με 30 πόντους (17/17 βολές, 5/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ, όμως η εμφάνιση του δεν ήταν αρκετή.

Ο Greek Freak ήταν αλάνθαστος από τη γραμμή των βολών με 17/17, όμως σίγουρα θα ήθελε να τα είχε πάει καλύτερα στην ευστοχία του στα δίποντα, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι το δυνατότερο σημείο του.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα σταρ

