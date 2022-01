Πριν από 20 χρόνια ακριβώς, αυτή τη μέρα, ο Κόμπι έπαιρνε... εκδίκηση για την αποβολή του Σακίλ Ο΄Νιλ σκοράροντας 56 πόντους σε τρεις μόνο περιόδους έχοντας το Νο34 στα παπούτσια του. Απέναντί του ο μελλοντικός κουμπάρος του, ο Γκασόλ!

Ναι. Ξανά ο Κόμπι Μπράιαντ... Οι 56 πόντοι που σκόραρε απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις δεν ήταν η πιο σπουδαία επίδοση της καριέρας του, ούτε μνημονεύεται κάθε σεζόν που περνά για το συγκεκριμένο επίτευγμα. Μέχρι εκείνο το σημείο της πορείας του ήταν ακόμη ένα career-high.

Γυρίζουμε, όμως, τον χρόνο μία εικοσαετία πίσω και στις 14 Ιανουαρίου του 2002 προκειμένου να δούμε τον «Black Mamba» να παίρνει «εκδίκηση» για την αποβολή του μπασκετικού διδύμου του, Σακίλ Ο'Νιλ.

Οι γροθιές του «Shaq» που έπιασαν... αέρα

Ο Σακίλ θα έμενε «παραγκωνισμένος» εκτός παρκέ με απόφαση της Λίγκας για τρία παιχνίδια. Στην ανανέτρηση με τους Μπουλς στο Σικάγο κάποιες ημέρες νωρίτερα, τα σκληρά μαρκαρίσματα των Τσάρλς Όκλεϊ και Μπραντ Μίλερ έκαναν έξω φρενών τον θηριώδη σέντερ του Λος Άντζελες.

Εκείνος κινήθηκε επιθετικά προς τον Μίλερ και... εκτόξευσε ένα ζευγάρι από γροθιές, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Στην συνέχεια οι «λιμνάνθρωποι» ηττήθηκαν στην παράταση με 106-104.Η τιμωρία του Ο'Νιλ στοίχισε επίσης 15.000 δολάρια με τους δύο παίκτες των Μπουλς να αποβάλλονται επίσης για δύο και ένα παιχνίδι αντίστοιχα.

Το Νο34 και η 56άρα

Ο Κόμπι το πήρε... προσωπικά! Στον εντός έδρας αγώνα απέναντι στους Γκρίζλις του Πάου Γκασόλ πατώντας παρκέ για πρώτη φορά, τα βλέμματα έπεσαν στα παπούτσια του. Αρκέστηκε σε ένα απλό «34» για να τιμήσει τον Ο΄Νιλ που δεν μπορούσε να βρεθεί στο γήπεδο μαζί του.

Ο Μπράιαντ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Μέμφις, παρά το ρεκόρ του Γκασόλ με 25 πόντους και 12 ριμπάουντ σε 44 λεπτά.

Οκτώ λεπτά λιγότερα από όσα χρειάστηκε ο σούπερ σταρ των Λέικερς προκειμένου να «φορτώσει» το καλάθι του αντιπάλου με 56 πόντους (21/34 σουτ και 11/12 βολές, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ). Τρεις περιόδους, δηλαδή, και το σκορ στο 98-59. The job was done!

Με το τέλος του παιχνιδιού κλήθηκε να σχολιάσει την αποβολή και απουσία του Σακίλ. Η απάνταση; «Σ'αγαπάω φίλε»