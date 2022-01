Ο Ντάμιαν Λίλαρντ αναμένεται να χάσει ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου της σεζόν, αφού θα υποβληθεί σε επέμβαση για να διορθώσει το πρόβλημα στους κοιλιακούς του.

Το σενάριο για τον Ντάμιαν Λίλαρντ κυκλοφορούσε εδώ και μερικές ημέρες. Ανέφερε ότι ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ενδέχεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Και τελικά η λύση της επέμβασης αποδείχτηκε ότι ήταν μονόδρομος. Ο Λίλαρντ ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια κάτω κοιλίας. Ακολούθησε συντηρητική αγωγή, η οποία δεν ήταν αρκετή.

Απουσίασε από τα τελευταία πέντε ματς των Μπλέιζερς, ανακοινώθηκε ότι θα έχανε και τα επόμενα έξι. Ωστόσο, το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται μεγαλύτερο, αφού θα υποβληθεί σε επέμβαση για να το διορθώσει.

Τη φετινή σεζόν, με το Πόρτλαντ να βρίσκεται στο 16-24 και οριακά στο τουρνουά play-in, ο 31χρονος γκαρντ μετράει 24 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ.

