Στο στόχαστρο των Λος Άντζελες Λέικερς φέρεται να βρίσκεται ο 23χρονος σούτινγκ γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς, Γκάρι Τρεντ.

Ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος των «Λιμνανθρώπων» παρουσιάζεται ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, ο οποίος μετρά φέτος 16.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 33 ματς.

Ο νεαρός περιφερειακός αγωνίζεται από τον περασμένο Μάρτιο στους Ράπτορς, ένω τα 2.5 πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας τα είχε περάσει στους Μπλέιζερς.

Ο Τρεντ, απόφοιτος του Duke, είναι 23 ετών, έχει ύψος 1.96μ. και στο NBA Draft του 2018 είχε επιλεγεί στην 37η θέση της διαδικασίας από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Το όνομα του απασχολεί τους Λέικερς, ωστόσο δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις των Ράπτορς, καθώς πρόκειται για ένα βασικό τους γρανάζι, με χρόνο δράσης περί των 34'.

Να σημειώσουμε πως το τρέχον συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ με τους Καναδούς του εξασφαλίζει 16 εκατ. δολάρια, ενώ της επόμενης σεζόν ανέρχεται στα 17.2 εκατ.

The Los Angeles Lakers have expressed interest in Gary Trent Jr., per @MikeAScotto



(Via https://t.co/snGuepEdbg) pic.twitter.com/jeiJ0flJCR