Μοράντ-Μπέιν: Το ασταμάτητο δίδυμο των Γκρίζλις με επίδοση 25ετίας θύμισε... Άιβερσον

Μοράντ και Μπέιν έκαναν... παπάδες κόντρα στους Σανς και πέτυχαν επίδοση που έχει να εμφανιστεί από το 1997.

Oι Γκρίζλις πραγματοποιούν εντυπωσιακή σεζόν και βρίσκονται στην 4η θέση της Δύσης με ρεκόρ 21-15.. Ακομα και την περίοδο που ο ηγέτης Τζα Μοράντ ήταν off, οι αρκούδες είχαν χτίσει ένα τρομερό σερί νικών (10-1 σε 11 ματς) και έπαιζαν όμορφο μπάσκετ.

Μέσα στη σεζόν έχουν κάνει νίκες κόντρα σε διεκδικητές τίτλου και κάτι τέτοιο έγινε κόντρα στους Σανς, όπου επικράτησαν με το νικητήριο και πολύ δύσκολο καλάθι του Μοράντ. Εκτός του Τζα, υπάρχει και ένας παίκτης-αποκάλυψη που παίζει με το πόδι πατημένο στο γκάζι σε όλη τη σεζόν. Και μιλάμε για τον Ντέσμοντ Μπέιν, έναν ελεύθερο σκοπευτή που είχε 6/11 τρίποντα κόντρα στο Φοίνιξ.

Μοράντ και Μπέιν κατάφεραν να γίνουν το πρώτο δίδυμο γκαρντ στην ιστορία ηλικίας 23 ετών ή νεότεροι που μετρούν 30+ πόντους (33 o Moράντ και 32 ο Μπέιν) στο ίδιο ματς από τους Άλεν Άιβερσον και Τζέρι Στάκχαουζ τις 5 Απρίλη του 1997 κόντρα στους Χόρνετς.

Πετάνε οι... αρκούδες και οι δύο κύριοι κάνουν εξαιρετική δουλεια στα γκαρντ, απογειώνοντας τον σύλλογο από το Μέμφις που λίγοι υπολόγιζαν στο ξεκίνημα της σεζόν.

