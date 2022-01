Ο Τζα Μοράντ άφησε όλο το ΝΒΑ... άφωνο με το εντυπωσιακό του μπλοκ πάνω στον Έιβερι Μπράντλεϊ, αλλά όπως φαίνεται δεν ήταν η πρώτη φορά που πρόσφερε ανάλογη φάση.

Δικαιωματικά ο σταρ των Μέμφις Γκρίζλις κέρδισε την πρώτη θέση στο ΤΟΡ-10 της βραδιάς και σίγουρα έβαλε υποψηφιότητα για την καλύτερη (και πιο εντυπωσιακή) τάπα της σεζόν στο ΝΒΑ.

Άλλωστε δεν είναι και... σύνηθες το φαινόμενο να σταματάει κάποιος τον αντίπαλό του με τα δύο χέρια και έχοντας φτάσει στο... Έβερεστ του ταμπλό! Αν μη τι άλλο θα είναι μια τάπα που θα την θυμάται για πολλά χρόνια ακόμα ο Τζα Μοράντ, αν και δεν ήταν η μοναδική φορά στην καριέρα του που έκανε κάτι αντίστοιχο.

Μπορεί να μην... έφτασε τόσο ψηλά, αλλά το μπλοκ ήταν πανομοιότυπο. Συγκεκριμένα είχε συμβεί πριν από τρία χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις 5 Ιανουαρίου 2019 σε ματς του Μάρεϊ Στέιτ κόντρα στο Ίστερν Κεντάκι. Ένα ματς όπου ο Μοράντ είχε οδηγήσει το Μάρεϊ Στέιτ στη νίκη με 97-85 έχοντας 34 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

«Κερασάκι» στην τούρτα; Το εντυπωσιακό μπλοκ στον... δύστυχο Τέι Ουίβερ, ο οποίος θέλησε να σκοράρει με λέι απ αλλά είδε και τα... δύο χέρι του Μοράντ να του βάζουν ένα μεγάλο απαγορευτικό.

Ja Morant’s block reminded me of a similar block he had in college… had to put it side by side.



He’s been like this 💯@JaMorant @RacersHoops @WorldWideWob pic.twitter.com/BBwO6ocFKo