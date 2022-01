Oυόριορς 2017 vs Mπουλς 1996: Ποιος θα νικούσε; (poll)

Με αφορμή τη δήλωση του Στεφ Κάρι, το Gazzetta βάζει τους αναγνώστες του στην... εξίσωση και τους ζητά να απαντήσουν στο δίλημμα Ουόριορς 2017 vs Μπουλς 1996.

Είναι δύο από τις σπουδαιότερες ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ. Μάλιστα και οι δύο έχουν πάρει τίτλους. Ο Στεφ Κάρι κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση ποιος εκ των Ουόριορς του 2017 και των Μπουλς του 1996 θα επικρατούσε σε σειρά best of seven.

Ο σταρ του Γκόλντεν Στέιτ έδειξε τη σιγουριά του πως η δική του ομάδα θα έφευγε με ψηλά το κεφάλι, απαντώντας σε ερωτήσεις που του έκαναν οι ακόλουθοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το GQ Sports να φιλοξενεί τη διαδικασία. Ο Κάρι τόνισε πως οι Ουόριορς θα επικρατούσαν με 4-2.

Το Gazzetta που πάντα βάζει στην... εξίσωση τους αναγνώστες του, θα το κάνει για άλλη μια φορά. Από τη μία λοιπόν έχουμε τους Ουόριορς του 2017 (πήραν το πρωτάθλημα κόντρα στους Καβς) και από την άλλη τους Μπουλς του 1996 (πρωταθλητές κόντρα στους Σούπερσονικς.

Ουόριορς 2017

Βασικοί: Kάρι, Τόμπσον, Ντουράντ, Γκριν, Πατσούλια (ξεκινούσε o Γεωργιανός και ο Κερ στη συνέχεια επιστράτευε death lineup με Ιγκουοντάλα στην πεντάδα)

Πάγκος: Ιγκουοντάλα, Λίβινγκστον, Ουέστ, ΜακΓκί, ΜακΚό, Κλαρκ

Mπουλς 1996

Βασικοί: Χάρπερ, Τζόρνταν, Πίπεν, Ρόντμαν, Λόνγκλεϊ

Πάγκος: Κούκοτς, Μπράουν, Κερ, Ουένινγκτον, Σάλεϊ, Buechler

Έφτασε η ώρα να ψηφίσετε

