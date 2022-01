ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τρέι Γιανγκ δείχνουν τη σταθερότητα τους τον τελευταίο διάστημα, παλεύοντας να φέρουν νίκες σε Λέικερς και Χοκς.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Χοκς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να φτάνει στους 32 πόντους και τον Γιανγκ να έχει 25.

Ο Βασιλιάς μπορεί να έχει πατήσει τα 37 του χρόνια, αλλά μετρά 10 σερί ματς με 25+ πόντους. Είναι με διαφορά ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, αφού ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν που το είχε πράξει στα 34 του το 1997.

Από την άλλη έχουμε τον Τρέι που παλεύει να κρατήσει όρθιους μόνος του τους Χοκς φέτος και έχει 25+ πόντους στα 17 τελευταία παιχνίδια του από τις 22 Νοέμβρη μέχρι σήμερα. Έτσι μπόρεσε να αφήσει πίσω του τον θρύλο των γερακιών, Ντομινίκ Ουίλκινς και να έχει το κορυφαίο σερί στην ιστορία της ομάδας.

ΛεΜπρόν και Γιανγκ αποτελούν από τους πιο σταθερούς παίκτες του ΝΒΑ φέτος, δείχνοντας μια συνέπεια που δεν χαρακτηρίζει τους υπόλοιπους παίκτες των ομάδων τους. Έτσι είναι οι ηγέτες.

