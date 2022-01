Συνεχίζει στους Ιντιάνα Πέισερς ως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού.

Έπειτα από πέντε ματς κατά τα οποία μέτρησε 10.4 πόντους με 35% στο τρίποντο, 3.6 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ ανά 26.8 λεπτά δράσης, ο Κίφερ Σάικς (1.83μ.) κέρδισε την παραμονή του στην Ιντιανάπολις, καθώς το συμβόλαιο του επεκτείνεται ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οι Πέισερς έμειναν ικανοποιημένοι από την εικόνα του παλιού παίκτη του Παναθηναϊκού, της Αρμάνι Μιλάνο και της Αβελίνο κι αποφάσισαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Ο Σάικς, στα 28 του χρόνια, κατάφερε να «τρυπώσει» στο NBA αρχικά με προσωρινό deal, το οποίο αναπροσαρμόζεται κι αποκτά διάρκεια τουλάχιστον ως την άνοιξη.

Θυμίζουμε πως ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο του 2020, αλλά τελικά δεν έμεινε για παραπάνω από έναν μήνα στην Ελλάδα.

The Indiana Pacers are guaranteeing guard Keifer Sykes‘ contract for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium.