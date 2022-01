Ο Γιουσούφ Νούρκιτς και ο Τάιλερ Χίρο τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 25.000 δολαρίων για το μεταξύ τους επεισόδιο στο ματς των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Νούρκιτς έριξε κάτω τον Χίρο στην προσπάθειά του να κάνει σκριν, ο γκαρντ του Μαϊάμι σηκώθηκε, κυνήγησε τον Βόσνιο και τον έσπρωξε, ενώ ο σέντερ των Μπλέιζερς έσπρωξε με το χέρι του τον Χίρο στο πρόσωπο.

Και οι δύο αποβλήθηκαν από την αναμέτρηση, ενώ τώρα καλούνται να πληρώσουν και το πρόστιμο.

