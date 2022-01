Οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν 10ήμερο συμβόλαιο στον γκαρντ Λάνγκστον Γκάλογουεϊ (30χρ., 185εκ.).

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς έφυγε, ο Λάνγκστον Γκάλογουεϊ ήρθε. Έστω και με 10ήμερο συμβόλαιο. Οι Μιλγουόκι Μπακς συμφώνησαν με τον 30χρονο γκαρντ σε συμβόλαιο 10 ημερών.

H αλήθεια είναι πως οι Μπακς αναζητούν τον αντικαταστάτη του Κάζινς, έναν σέντερ δηλαδή, αλλά τελικά συμφώνησαν με έναν γκαρντ.

Ο Γκάλογουεϊ είχε υπογράψει δύο 10ήμερα συμβόλαια με τους Μπρούκλιν Νετς, αγωνιζόμενος σε 4 αγώνες.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ, έχει αγωνιστεί σε 445 αγώνες, μετρώντας 8.2 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ.

