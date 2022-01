Ίρβινγκ-Τόμπσον-Ρόουζ-Καρμέλο: Έχουν φανατικό κοινό και τους θέλει στο All Star Game

O κόσμος λατρεύει τους Ίρβινγκ, Τόμπσον, Ρόουζ και Καρμέλο και το έδειξε με την πρώτη καταμέτρηση για την ψηφοφορία του All Star Game.

Αποκαλύφθηκε η πρώτη καταμέτρηση στην ψηφοφορία του All Star Game, με τον Στεφ Κάρι να είναι πρώτος στη Δύση, τον Κέβιν Ντουράντ να είναι στην κορυφή της Ανατολής, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο 2ος στην Ανατολή και 3ος στο σύνολο και τον ΛεΜπρόν τέταρτο συνολικά.

Πάντως αυτό που έχει αξία είναι να σταθούμε στις ψήφους που συγκέντρωσαν 4 παίκτες που με τα πεπραγμένα τους, δύσκολα τους φανταζόταν κάποιος τόσο ψηλά. Πάντως η δημοφιλία τους και το φανατικό τους κοινό έκανε τη... δουλειά και τους έδωσε ελπίδα για All Star Game. Ο λόγος για τους Κάιρι Ίρβινγκ, Κλέι Τόμπσον, Ντέρικ Ρόουζ και Καρμέλο Άντονι.

Ο πρώτος ενώ έχει παίξει σε μόλις ένα ματς φέτος με τους Νετς (πριν λίγες ώρες), συγκέντρωσε 267,929 ψήφους και είναι έκτος στα γκαρντ της Ανατολής. Ο σουτέρ των Ουόριορς που προέρχεται από τραυματισμό και δεν αγωνίστηκε λεπτό μέχρι τώρα, πήρε 367,743 και είναι στην 4η θέση των γκαρντ της Δύσης. Ο Ρόουζ βρίσκεται στην 7η θέση στα γκαρντ της Ανατολής πίσω από τον Uncle Drew, ενώ ο Μέλο είναι 8ος στο frontcourt της Δύσης με περίπου 320.000 ψήφους.

Πολύ ψηλά είναι και ο Άντριου Ουίγκινς (τέταρτος στο frontcourt της Δύσης με 933,355 ψήφους), κάτι που οφείλεται φυσικά στην εξαιρετική σεζόν των Ουόριορς και τους ανεβασμένους μέσους όρους του.

Η επόμενη καταμέτρηση θα ανακοινωθεί στις 13 Ιανουαρίου.

Golden State's Stephen Curry and Brooklyn's Kevin Durant lead the Western and Eastern Conferences, respectively, in the first fan returns of NBA All-Star Voting presented by Tissot.



The next NBA All-Star fan voting update will be shared Thursday, Jan. 13. pic.twitter.com/B0kSITw4Sr