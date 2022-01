Κερ: «Ο Τόμπσον θα παίξει 15-20 λεπτά, "φρένο" στα back 2 back»

Ο Κλέι Τόμπσον ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή. Με δειλά χρονικά βήματα και περιορισμό στα back 2 back ματς των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο Κλέι Τόμπσον επιστρέφει μετά από σχεδόν 1.000 ημέρες απουσίας! Ένα διάστημα ικανό να επιφέρει ιδιαίτερη προσοχή όταν πατήσει στο παρκέ.

Ο Στιβ Κερ, προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ετοιμάζει ήδη τα σχέδιά του για την προσθήκη του Τόμπσον στο ροτέισον της ομάδας.

Η πρώτη συμμετοχή του Τόμπσον αναμένεται να γίνει στο ματς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/1, 03:30).

«Ο Κλέι είναι ο Κλέι. Θα τον ξεκινήσουμε και θα τον χρησιμοποιήσουμε για κάποια λεπτά στο πρώτο ματς. Υπολογίζω κάπου ανάμεσα σε 15 και 20 λεπτά και από θα "χτίσουμε" για τη συνέχεια», ήταν τα λόγια του Κερ.

Αυτό που ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει, τουλάχιστον στην αρχή, είναι η χρησιμοποίηση του Τόμπσον στα back 2 back ματς των Ουόριορς. Θα αγωνίζεται σε ένα και στο άλλο θα παίρνει... ρεπό.

The Warriors don't have a definitive minutes plan for Klay, but Steve Kerr offered his best "guess" as to how Golden State will manage the star's workload (via @Schrock_And_Awe)https://t.co/qy2uXXULHM pic.twitter.com/enRM9ICg6l