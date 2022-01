Τσάλμερς: «Γύρισα εκεί που πραγματικά ήθελα να είμαι»

Ο Μάριο Τσάλμερς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Χιτ για τον αγώνα με τους Ουόριορς και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο ΝΒΑ έπειτα από 6 χρόνια.

Στα 35 του χρόνια κι ενώ στο ενδιάμεσο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και του Άρη, ο Μάριο Τσάλμερς υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο στους Μαϊάμι Χιτ, με τους οποίους πανηγύρισε τα back-to-back πρωταθλήματα των 2012 και 2013 ως συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Ντουέιν Ουέιντ και τους Κρις Μπος.

Ο έμπειρος πόιντ γκαρντ μετράει 8.9 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.5 κλεψίματα μ.ό. σε 646 συμμετοχές με το Μαϊάμι και το Μέμφις ενώ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα με τους Ουόριορς, εκεί όπου οι Χιτ ηττήθηκαν με 115-108. Ο Τσάλμερς δεν πέρασε στο παρκέ όμως είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος για την επιστροφή του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

«Ένα πράγμα που με κάνει να χαμογελώ και να νιώθω καλά είναι ότι οι παίκτες σε όλη τη λίγκα είναι χαρούμενοι που επέστρεψα... Ήταν ένα πραγματικά μεγάλο ταξίδι όμως μαντέψτε... Κατάφερα να γυρίσω εκεί που πραγματικά ήθελα να είμαι» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

One thing I can smile about is it does make me feel good that players around league are happy that I’m back and actually happy for me period……it really was a long journey back but guess wat I’m made it back to where I wanted to be……