Γκίντεϊ: Μπασκετικό I.Q για μεγάλα πράγματα (vids)

O Τζος Γκίντεϊ έγραψε ιστορία και το Gazzetta στέκεται στον rookie των Θάντερ που... διαβάζει το παιχνίδι σαν να βρίσκεται 20 χρόνια στη λίγκα.

Το... πάλευε αρκετό καιρό ο Τζος Γκίντεϊ και έφτασε η στιγμή να το πετύχει. Ο 19χρονος Αυστραλός θα θυμάται για πάντα το ματς των Θάντερ κόντρα στους Μάβερικς, αφού έγραψε ιστορία. Έγινε ο νεότερος παίκτης ever που πετυχαίνει triple double, σπάζοντας το ρεκόρ του ΛαΜέλο Μπολ. Ο ταλαντούχος γκαρντ είχε 17 πόντους, 13 ριμπάουντ και 14 ασίστ σε ένα τρομερό show στην ήττα της ομάδας του από την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς και το Gazzetta γράφει για τον rookie με το υψηλό μπασκετικό I.Q που διαβάζει τέλεια το παιχνίδι.

Οι Θάντερ τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει στο ολικό rebuild, θέλοντας να χτίσουν για το μέλλον, θυσιάζοντας το παρόν και σπουδαίους παίκτες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δίνουν πολλές ευκαιρίες σε πολλά νέα παιδιά να εξελιχθούν και μέσω της διαδικασίας να γίνουν πρωταγωνιστές, να πάρουν παραπάνω ευθύνες, να μεγαλώσουν μπασκετικά. (Ποκουσέφσκι, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντορτ, Μπάζλεϊ).

Σε αυτόν που θα πρέπει να σταθούμε γιατί μπήκε φέτος στη ζωή μας και τρελαίνει κόσμο, παρόλο που η ομάδα του δεν εντυπωσιάζει με τα όσα κάνει στο παρκέ, είναι ο Τζος Γκίντεϊ. Κάνει πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ και ίσως είναι ο rookie με το υψηλότερο μπασκετικό I.Q στη λίγκα αυτή τη στιγμή.

Ένας 19χρονος που αντιλαμβάνεται έξοχα το παιχνίδι και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του, βάζοντας το μυαλό του να δουλεύει με 1000 στροφές για να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά των συμπαικτών του. Είναι ο rookie με το καλύτερο ποσοστό ασίστ-λαθών στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, κάτι που λέει πολλά για την διορατικότητα του, την ηρεμία του και την δημιουργία που προσφέρει στην Οκλαχόμα. Ένας εξαιρετικός πασέρ που έχει σκεφτεί τι θα κάνει πριν το κάνει. Το έχει δουλέψει στο μυαλό του. Κλασικός παίκτης ομάδας που δεν θα σκεφτεί το δικό του καλό, αλλά θα βάλει παραπάνω την συλλογικότητα. Του αρέσει να ψάχνει την ασίστ, ενώ πολλές φορές παίρνει screen στην κορυφή και δημιουργεί φάσεις για να τις τελειώσουν οι ψηλοί του. Πασέρ με υψηλό... ταβάνι με κοφτερό μυαλό όπως είπαμε και παραπάνω.

Μπορεί να απειλήσει και από το τρίποντο. Όταν πλησιάζει τη ρακέτα, αρέσκεται να τελειώνει τη φάση με δεξί χέρι και ποτέ δεν θα εκβιάζει προσπάθεια, ψάχνοντας πάντα την καλύτερη δυνατή λύση για την ομάδα του. Το μυαλό του και οι αποφάσεις που παίρνει στα ματς δεν μοιάζουν με παιδί 19 ετών σε rookie season, αλλά με 30άρη ή καλύτερα για παίκτη που έχει 15 χρόνια εμπειρίας στη λίγκα.

Απέναντι στους Πέλικανς πέτυχε κάτι το μοναδικό που συμβαίνει πολύ σπάνια και δείχνει πως αποτελεί παίκτη που μπορεί να δώσει τόσα πολλά στην ομάδα του, ακόμα και αν δεν βρεθεί σε καλή μέρα στο σκοράρισμα. Ακόμα και αν είναι στην χειρότερη δυνατή μέρα στο σκοράρισμα. Κόντρα στους Πελεκάνους ο rookie των Θάντερ που αποτελεί έναν εκ των 4-5 κορυφαίων πρωτοετών στο ΝΒΑ φέτος μέτρησε 0 πόντους (0/8 σουτ), 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Μια απίθανη στατιστική που είχε να εμφανιστεί από το 1971, δηλαδή 50 χρόνια πριν. Τελευταίος που του είχε κάνει ήταν ο Νορμ Φαν Λιρ και σίγουρα ο Γκίντεϊ θα νιώθει περήφανος που παρόλο που είχε 0/8 σουτ, ήταν παντού στο γήπεδο για να κάνει ένα τόσο σπάνιο double double με 10 πόντους και 10 ασίστ.

Ο Γκίντεϊ είναι ένας περιφερειακός με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης ειδικά στο σκοράρισμα και συχνά πυκνά βρίσκεται στα... όρια του triple double. Έχει 10.8 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ κατά μέσο όρο φέτος, όντας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας από την Οκλαχόμα.

Josh Giddey is the youngest player to record a triple-double in NBA history.



17 points

13 rebounds

14 assists (career-high)

4 steals pic.twitter.com/G8WnaBkK1X