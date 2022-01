Γκίντεϊ: Έγραψε ιστορία, ο νεότερος παίκτης ever με triple double (vid)

O Tζος Γκίντεϊ των Θάντερ έγινε ο νεότερος παίκτης ever με triple double.

Ιστορία γράφτηκε στην αναμέτρηση των Θάντερ με τους Μάβερικς. Ο Τζος Γκίντεϊ, ο rookie της Οκλαχόμα έγινε ο νεότερος παίκτης ever που πετυχαίνει triple double, σπάζοντας το ρεκόρ του ΛαΜέλο Μπολ. Είχε 17 πόντους, 13 ριμπάουντ και 14 ασίστ στην ήττα της ομάδας του από την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς.

Είναι μόλις 19 ετών και το μέλλον του ανήκει. Ένας περιφερειακός με υψηλό μπασκετικό I.Q που κάνει πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ και δείχνει να δικαιώνει απόλυτα την επιλογή των Θάντερ στο draft. Eδώ και πολύ καιρό φλέρταρε με το triple double, αφού είναι πολυδιάστατος παίκτης και τελικά τα κατάφερε.

Από τα... διαμάντια του draft που θα μας απασχολήσει έντονα και τα επόμενα χρόνια.

