Κάρι: Τα τρίποντα του έδωσαν άλλο ένα ρεκόρ

Ο Στεφ Κάρι έσπασε άλλο ένα ρεκόρ του ΝΒΑ που αφορά τα σουτ τριών πόντων. Μικρή λεπτομέρεια, ήταν ήδη δικό του!

Πρώτα ο Στεφ Κάρι έγινε ο κορυφαίος όλων των εποχών στα εύστοχα τρίποντα. Μετά, ο πρώτος που «σπάει» το φράγμα των 3.000 τριπόντων. Και πλέον, βελτίωσε το δικό του ρεκόρ στα συνεχόμενα ματς με τουλάχιστον ένα τρίποντο.

Στη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στη Γιούτα, ο Κάρι μέτρησε 6 στα 12 τρίποντα. Αυτό σημαίνει ότι σκόραρε για 158ο συνεχόμενο ματς τουλάχιστον ένα σουτ πίσω από τη γραμμή των 7.25.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν φυσικά τα 157 συνεχόμενα ματς και άνηκε στον Κάρι! Εκείνη το σερί είχε σταματήσει στις 5 Νοεμβρίου του 2016, όταν ο δύο φορές MVP είχε αστοχήσει και στα 10 τρίποντα που είχε επιχειρήσει σε μία ήττα των Ουόριορς από τους Λος Άντζελες Λέικερς με 117-97.

Η αμέσως προηγούμενη φορά που ο Κάρι δεν είχε σημειώσει έστω ένα τρίποντο σε ένα ματς πάει πίσω δύο χρόνια: Στις 11 Νοεμβρίου 2014, στην αναμέτρηση με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Stephen Curry has made at least one 3-point basket in an NBA-record 158 consecutive games, eclipsing his previous NBA-best streak of 157 such games.