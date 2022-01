Ντουράντ: «Ήρθαμε με γ@μ... υφάκι, θεωρώντας ότι θα πάρουμε τη νίκη» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν κρατήθηκε, μετά την εντός έδρας ήττα των Μπρούκλιν Νετς από τους αποδεκατισμένους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα που βρήκε τους Μπρούκλιν Νετς ηττημένους και ταπεινωμένους από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίο αγωνίστηκαν χωρίς 11 παίκτες!

«Δεν αξίζαμε τη νίκη. Μπήκαμε στο ματς με γ@μ... υφάκι, νομίζοντας ότι θα φτάσουμε εύκολα στη νίκη», ήταν τα λόγια του KD, καλύτερου παίκτη στην Ανατολή για το μήνα Δεκέμβριο.

Και συνέχισε: «Ελπίζω μία ήττα σαν και αυτή πρέπει να μας καθίσει στο μυαλό μέχρι αύριο. Αν δεν αισθανόμαστε σαν σκ@τ@, πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη».

Πλέον, οι Μπρούκλιν Νετς βρίσκονται στο 23-11 και είναι στη 2η θέση της Ανατολής πίσω από τους Σικάγο Μπουλς (24-10).

"We didn't deserve to win this game. We came in here with a f*cked up attitude to start, thinking we was just gonna walk into a W."



Kevin Durant was PISSED after the Nets lost to the Clippers, who were down 11 players. 😡pic.twitter.com/8uLKmaVV5X