Καβαλίερς: Ανταλλαγή Ρόντο-Βαλεντάιν

«Κλείδωσε» το trade που στέλνει τον Ράτζον Ρόντο στους Κλίβελαντ Καβαλίερς - ως αντικαταστάτη του Ρίκι Ρούμπιο - από τους Λος Άντζελες Λέικερς, έναντι του Ντένζελ Βαλεντάιν ως αντάλλαγμα.

Όπως μετέδωσε το ESPN, οι Καβαλίερς σύναψαν συμφωνία με τους Λέικερς προκειμένου να αποκτήσουν τον 35χρονο πλειμέικερ, Ράτζον Ρόντο. Ως αντάλλαγμα θα στείλουν στο Λος Άντζελες τον 28χρονο σούτινγκ γκαρντ, Ντένζελ Βαλεντάιν (1.93μ.).

Η ομάδα του Κλίβελαντ θα ενισχυθεί στην περιφέρεια με έναν απ' τους πιο έμπειρους άσους της λίγκας, δις πρωταθλητή του NBA και με περισσότερες από 1.000 εμφανίσεις στο βιογραφικό του.

Ο Ρόντο μέτρησε φέτος 3.1 πόντους, 3.7 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά συμμετοχής σε 18 εμφανίσεις με τους Λέικερς, στην 16η του σεζόν στον «μαγικό κόσμο».

Στους Καβαλίερς αναμένεται να έχει μεγαλύτερο ρόλο συγκριτικά με εκείνον που κατείχε στην πρώην ομάδα του, καθώς θα κληθεί να καλύψει το κενό του τραυματία Ρίκι Ρούμπιο. Ο 31χρονος Ισπανός, όπως είναι γνωστό, θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω ρήξης χιαστού.

Από την άλλη πλευρά, οι «Λιμνάνθρωποι» δεν αναμένεται να κρατήσουν στο δυναμικό τους τον Βαλεντάιν. Ο γκαρντ από το Μίσιγκαν θα αποδεσμευθεί σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, προκειμένου οι Λέικερς να δημιουργήσουν μια κενή θέση στο ρόστερ τους.

Ο Βαλεντάιν κατέγραψε φέτος 2.9 πόντους με 40.9% στο τρίποντο κι 1.7 ριμπάουντ σε 22 συμμετοχές με τους Καβαλίερς, με τον χρόνο δράσης του να περιορίζεται στα 9.3 λεπτά.

ESPN Sources: The Cavaliers have agreed to trade Denzel Valentine to the Lakers to acquire Rajon Rondo. The Lakers are expected to waive Valentine’s partially-guaranteed deal and create an open roster spot.