Ο Μάιλς Τέρνερ μπήκε στο γήπεδο σαν Darth Vader και ο Χόλιντεϊ σαν Τζεντάι! (vid)

Οι Πέισερς διοργάνωσαν «Βραδιά Star Wars» και ο Μάιλς Τέρνερ εμφανίστηκε στο γήπεδο με το... ανάλογο outfit ως Darth Vader, έχοντας στο πλευρό του δυο Storm Troopers.

Στην Ιντιάνα, ο Τέρι Ροζίερ έκανε season-high με 35 πόντους (13/23 σουτ) ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ πρόσθεσε 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ για τους Χόρνετς που επικράτησαν των Πέισερς με 108-116.

Στο μεταξύ, οι γηπεδούχοι διοργάνωσαν «Βραδιά Star Wars» και ο Μάιλς Τέρνερ μπήκε στο κλίμα, κάνοντας την είσοδό του σαν Darth Vader και έχοντας ως συνοδεία δυο Storm Troopers!

Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Χόλιντεϊ εμφανίστηκε ως Τζεντάι, συμπληρώνοντας ιδανικά το σκηνικό του «Πολέμου των Άστρων» που στήθηκε στο γήπεδο των Πέισερς.



