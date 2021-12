Αναβλήθηκε το Σπερς-Χιτ λόγω των κρουσμάτων

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η αναμέτρηση των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Μαϊάμι Χιτ λόγω των κρουσμάτων.

Συγκεκριμένα το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 3:30 τα ξημερώματα Ελλάδας στο Σαν Αντόνιο ωστόσο τα κρούσματα στο Μαϊάμι έβαλαν... απαγορευτικό.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε και επίσημα την αναβολή του αγώνα, το οποίο είναι το 10ο κατά σειρά που πέφτει «θύμα» της πανδημίας.

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/fQZ2ZC8Zed

This is the 10th NBA game postponed this season. Miami had a combination of Covid cases and injuries that left them short of eight available players. https://t.co/9qTjamHQuq