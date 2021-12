Χαλιμπέρτον: Τα απίθανα παπούτσια εμπνευσμένα από το «Μόνος στο σπίτι»

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον φόρεσε απίθανα παπούτσια στο πνεύμα των Χριστουγέννων κόντρα στους Πέλικανς.

Οι Κινγκς επικράτησαν των Θάντερ με 117-111, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον με 24 πόντους και 10 ασίστ. Πάντως ο γκαρντ των βασιλιάδων δεν έκλεψε την παράσταση μόνο από τα όσα έκανε στο παρκέ, αλλά και με τα τρομερά παπούτσια που επέλεξε.

Ταίριαξε απόλυτα με το εορταστικό πνεύμα των ημερών, αφού τα παπούτσια του είχαν θέμα την πασίγνωστη ταινία των Χριστουγέννων «Μόνος στο σπίτι» με πρωταγωνιστή τον Μακόλει Κάλκιν, αλλά και τους δύο κλέφτες της ταινίας που βρήκαν τον... μπελά τους με τον πιτσιρικά που δεν σταματούσε να τους βάζει παγίδες, κάνοντας τους να βλέπουν εφιάλτες.

Φοβερός Χαλιμπέρτον δίχως αμφιβολία.

you thought @TyHaliburton22's holiday shoes were done just because Christmas is over? think again.



👟 | @ankr pic.twitter.com/HIH1pUNT6J