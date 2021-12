Χοκς: Μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Μπογκντάνοβιτς, έφτασε τους 12 η Ατλάντα

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Ντάριους Γκάρλαντ και Τζος Γκίντεϊ μπήκαν στο πρωτόκολλο κορονοϊού. Στους 12 οι παίκτες των Χοκς σε πρωτόκολλο covid-19.

Δυσκολεύει η κατάσταση με τον κορονοϊό στο ΝΒΑ. Οι Ντάριους Γκάρλαντ των Καβς, Τζος Γκίντεϊ των Θάντερ και οι Μπογκντάνοβιτς, Ντιένγκ και Έλισον των Χοκς μπήκαν στο πρωτόκολλο covid-19.

Πάντως το Κλίβελαντ είχε και ένα καλό νέο, αφού βγήκε από το πρωτόκολλο και θα επιστρέψει στη δράση ο Έβαν Μόμπλεϊ, ο βασικός power forward της ομάδας και ένας από τους καλύτερους rookie της σεζόν.

Στην Οκλαχόμα έχει ήδη μπει στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Ποκουσέφσκι, ενώ οι Χοκς έπαιζαν εδώ και καιρό χωρίς τον Τρέι Γιανγκ, ενώ δεν έχει επιστρέψει ο Κόλινς. Συνολικά τα γεράκια έχουν 12 παίκτες στο πρωτόκολλο κορονοϊού (Κόλινς, Κούπερ, Ντιένγκ, Έλισον, Γκαλινάρι, Χέρτερ, Ιβούντου, Τζόνσον, Λουβαβού-Καμπαρό, Οκόνγκου, Λου Ουίλιαμς, Ράιτ).

