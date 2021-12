Σανς - Γκρίζλις 113-114: Με αδιανόητο νικητήριο ο Μοράντ πήρε το ματς (vid)

Ο Τζα Μοράντ «απάντησε» στο παραλίγο νικητήριο σουτ του Ντέβιν Μπούκερ και έδωσε τη νίκη στους Μέμφις Γκρίζλις (21-4) στο Φίνιξ κόντρα στους Σανς (26-7) με 114-113!

Ο Τζα Μοράντ είχε διαφορετική γνώμη. Με 5.1 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ο Ντέβιν Μπούκερ (30π.), με τρίποντο από την κορυφή, έδινε το προβάδισμα στους Φίνιξ Σανς με 113-112, ανατρέποντας διαφορά 18 πόντων!

Η έδρα των φιναλίστ του 2021 «εξερράγη». Και τα ντεσιμπέλ των πανηγυρισμών προκάλεσαν... πονοκέφαλο. Ο Μοράντ (33π., 11/20 διπ., 3/5 τριπ., 2/4 βολές) πήρε την τελευταία επίθεση. Και δεν λάθεψε.

Τον έκλεισε σχεδόν όλη η πεντάδα του Φίνιξ. Η άμυνα ήταν σχεδόν τέλεια. Μόνο που ο Μοράντ κατάφερε να μείνει για λίγο παραπάνω στο αέρα. Βρήκε τη μοναδική χαραμάδα που του δόθηκε και ευστόχησε για το τελικό 114-113! Άφησε μόλις 0.5 στον πίνακα. Χρόνος για.. μισή ανάσα.

TOUGH bucket for the game-winner.



Ja Morant is back 🔥



🎥 @GrizzOnBally pic.twitter.com/lDHwMJXg42