Πέισερς: Σάικς αντί Ουαναμέικερ που μένει ελεύθερος

Η ομάδα της Ιντιάνα ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει τον Μπραντ Ουαναμέικερ και στη θέση του πόιντ γκαρντ να υπογράψει τον Κίφερ Σάικς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που καταφτάνουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα από τον δημοσιογράφο του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόιφσκι, ο Μπραντ Ουοναμέικερ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Πέισερς.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να πείσει τον Ρίκ Καρλάιλ πως αξίζει μία θέση στο ρόστερ και στο άμεσο μέλλον θα κυκλοφορεί... ελεύθερος στην αγορά. Την θέση του, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει ένας πρώην «πράσινος» με τον Κίφερ Σάικς που πέρασε από τον Παναθηναϊκό το 2020 να αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τη φετινή σεζόν, ο Σάικς αγωνίζεται στην G-League με τη φανέλα των Φορτ Γουέιν Μαντ Αντς, και μετράει 16.3 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 8 ασίστ κατά μέσο όρο.

The Indiana Pacers are waiving guard Brad Wanamaker and plan to sign guard Keifer Sykes, sources tell ESPN.