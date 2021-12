Θάντερ: Ο Γκίντεϊ είχε double double χωρίς πόντο, ιστορική επίδοση 50 ετών

O Tζος Γκίντεϊ πέτυχε double double, έχοντας 0 πόντους, κάτι που έχει να γίνει από το 1971.

Φοβερή η στατιστική του Τζος Γκίντεϊ κόντρα στους Πέλικανς, αλλά ταυτόχρονα και τόσο σπάνια. Ο rookie των Θάντερ που αποτελεί έναν εκ των 4-5 κορυφαίων πρωτοετών στο ΝΒΑ φέτος μέτρησε 0 πόντους (0/8 σουτ), 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, κάτι που έχει να γίνει σε ματς από το 1971, δηλαδή 50 χρόνια πριν. Τελευταίος που του είχε κάνει ήταν ο Νορμ Φαν Λιρ.

Ο Γκίντεϊ είναι ένας περιφερειακός με τρομερό μπασκετικό I.Q και συχνά πυκνά βρίσκεται στα... όρια του triple double (έχει και 4 double double), αλλά ακόμα δεν έχει πετύχει. Έχει 11 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ κατά μέσο όρο φέτος.

Ο καλύτερος rookie στο ποσοστό ασίστ-λαθών. Καλός πασέρ και παίκτης ομάδας που δεν θα σκεφτεί το δικό του καλό, αλλά θα βάλει παραπάνω την συλλογικότητα. Του αρέσει να ψάχνει την ασίστ, ενώ πολλές φορές παίρνει screen στην κορυφή και δημιουργεί φάσεις για να τις τελειώσουν οι ψηλοί του.Το μυαλό του και οι αποφάσεις που παίρνει στα ματς δεν μοιάζουν με παιδί 19 ετών σε rookie season, αλλά με 30άρη.

