Κλίπερς: Μεγάλο πλήγμα, off για ένα μήνα ο Τζορτζ

Μεγάλη απώλεια για τους Κλίπερς, αφού ο Πολ Τζορτζ θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα.

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους Κλίπερς. Ο Πολ Τζορτζ που τους κρατούσε μόνος του σε όλη τη σεζόν, αφού ο Καουάι Λέοναρντ δεν έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του και δεν έχει αγωνιστεί λεπτό, θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα επιστρέψει.

Ο PG13 ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αγκώνα και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σε ένα μήνα. Φέτος ο περιφερειακός τη ομάδας του Λος Άντζελες είναι εντυπωσιακός με 24.7 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ 38.1% στα τρίποντα και 2 κλεψίματα, παλεύοντας με όλες του τις δυνάμεις να οδηγήσει την ομάδα σε θέσεις που θα της εξασφαλίσουν εισιτήριο για τα playoffs.

Paul George has a torn ligament in his right elbow and will be re-evaluated in 3-to-4 weeks, per @wojespn pic.twitter.com/cdgiKGJuN5