Τζο Τζόνσον: Επιστρέφει στο ΝΒΑ στα 40 του

Ο Τζο Τζόνσον θα φορέσει τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς, λαμβάνοντας 10ήμερο συμβόλαιο. Μικρή λεπτομέρεια, ο Τζόνσον έχει κλείσει 40 χρόνια ζωής!

Ο 40χρονος Τζο Τζόνσον επιστρέφει στο ΝΒΑ! Μετά την τελευταία παρουσία του, το 2018, με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς, ο Τζόνσον θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς.

Ο Τζόνσον έλαβε 10ήμερο συμβόλαιο στο πλαίσιο της εξαίρεσης για την προσθήκη παικτών στο ρόστερ (hardship), αφού η covid-19 έχει θέσει σχεδόν 90 παίκτες νοκ άουτ!

Ο Τζόνσον, με θητεία σε Σέλτικς, Σανς, Χοκς, Νετς, Χιτ, Τζαζ και Ρόκετς (είχε υπογράψει και στους Πίστονς, αλλά κόπηκε πριν αρχίσει η σεζόν 2019-2020), έχει σημειώσει 20.405 πόντους σε 1.276 ματς στο ΝΒΑ, ενώ τα τελευταία χρόνια έπαιζε στη λίγκα που ίδρυσε ο ράπερ Ice Cube, την BIG3.

Όπως και να έχει, ο Τζόνσον λογίζεται ως ένας από τους καλύτερους σκόρερ που έχουν πατήσει στα παρκέ του ΝΒΑ, με τους Σέλτικς να αναζητούν βοήθεια και να τη βρίσκουν στο πρόσωπό του.

Ο νέος παίκτης των Σέλτικς έγινε ο 48ος που μπαίνει στο ΝBA με την εξαίρεση του hardship και ο 10ος free agent που βρίσκει δουλειά μέσα στο Δεκέμβριο.

