Κινγκς: Πήραν Μούντιε που έπαιξε στη Ζαλγκίρις

O Έμανουελ Μούντιε θα συνεχίσει στους Κινγκς μετά την αποδέσμευση του από τη Ζαλγκίρις.

Δεν μακροημέρευσε στη Ζαλγκίρις και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ο Εμάνουελ Μούντιε. Ο Αμερικανός γκαρντ μετά την αποδέσμυση του από την ομάδα της Λιθουανίας επιστρέφει στις ΗΠΑ, αφού οι Κινγκς των πολλών απουσιών λόγω πρωτοκόλλου κορονοϊού, τον υπέγραψαν με 10ήμερο συμβόλαιο. Μάλιστα αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ματς της Πέμπτης κόντρα στους Κλίπερς.

Στη Ζαλγκίρις είχε 7.4 πόντους, 3.2 ασίστ, 2.2 ριμπάουντ και 23% τρίποντα σε 5 εμφανίσεις στη Euroleague και δεν δικαίωσε ποτέ τις προσδοκίες και τον... θόρυβο που είχε προκαλέσει η απόκτηση του.

Οι Κινγκς έχουν σε πρωτόκολλο κορονοϊού τους Μπάγκλεϊ, Φοξ, Ντέιβις, Κινγκ, Λεν, Μίτσελ, Κουέτα, Τζέντρι.

The Sacramento Kings are planning to sign free agent guard Emmanuel Mudiay to a 10-day deal, sources tell ESPN. Mudiay had been playing in Europe this season. He's expected to be available on Wednesday vs. the Clippers.