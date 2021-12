NBA: Τζινόμπιλι, Μπίλαπς και Μπέκι Χάμον υποψήφιοι για το Hall Of Fame

Ο Μανού Τζινόμπιλι, τρία χρονιά μετά την απόσυρσή του, είναι υποψήφιος για να ενταχθεί στην τάξη του 2022 στο Hall of Fame του ΝΒΑ. Μαζί του ο Τσόνσι Μπίλαπς, ο Μάγκσι Μπογκς, ο Σον Μάριον, ο Τιμ Χάρνταγουεϊ και η Μπέκι Χάμον.

Ο Μανού Τζινόμπιλι ετοιμάζεται να γίνει... αθάνατος! Το όνομά του ξεχωρίζει ανάμεσα σε αυτά των υποψηφίων για την ένταξη στο Hall Of Fame του ΝΒΑ, στην τάξη του 2022.

Ο Τζινόμπιλι αγωνίστηκε για 16 σεζόν στους Σαν Αντόνιο Σπερς, κατέκτησε τέσσερις φορές το πρωτάθλημα, ενώ αγωνίστηκε σε δύο All Star Game. Παράλληλα, αναδείχθηκε καλύτερος 6ος παίκτης το 2008, ενώ φυσικά διαθέτει και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Αθήνα.

Μαζί με τον Αργεντινό, υποψήφιοι για την ένταξή τους είναι ο Τιμ Χάρνταγουεϊ (Ουόριορς, Χιτ), οι πρωταθλητές το 2004 με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, Τσόνσι Μπίλαπς, Ριπ Χάμιλτον, ο Μάγκσι Μπογκς, ο Μαρκ Τζάκσον, ο προπονητής Τζορτζ Καρλ και η βοηθός του Γκρεγκ Πόποβιτς και θρύλος του WNBA, Μπέκι Χάμον.

