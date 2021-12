Άνταμ Σίλβερ: «Το 90% των κρουσμάτων αφορούν μετάλλαξη Όμικρον, δεν υπάρχει σκέψη παύσης της σεζόν» (vid)

Ο κομισάριος του ΝΒΑ μίλησε σε εκπομπή του ESPN και αποκάλυψε πως οι περισσότερες περιπτώσεις κρουσμάτων στη Λίγκα αφορούν μετάλλαξη Όμικρον, ωστόσο δεν υπάρχουν σκέψεις για παύση της σεζόν.

Ο Άνταμ Σίλβερ, παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ESPN, «NBA Today» και διευκρίνισε πως το 90% των περιπτώσεων covid-19 στη Λίγκα συνδέονται με την μετάλλαξη Όμικρον. Την ίδια ώρα έδωσε τέλος στα σενάρια περί παύσης της σεζόν αποκλείοντας αυτό το ενδεχόμενο.

Μάλιστα, εξήγησε τον λόγο που δεν γίνονται τέτοιες σκέψεις λέγοντας πως: «εξετάζουμε όλες τις επιλογές που έχουμε, ειλικρινά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στο να προσεγγίσουμε ποια θα ήταν η λογική για να παύσουμε τη σεζόν. Αυτός ο ιός δεν θα εξαλειφθεί, οπότε θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί του. Αυτό είναι που βιώνουμε στη Λίγκα τη δεδομένη χρονική. Κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα, κοιτάζουμε ποιοι είμαστε σε επίπεδο ρόστερ και παίρνουμε τις αποφάσεις μας.

Το σωστό, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους, είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε. Κάνουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό διαγνωστικών ελέγχων κάθε μέρα. Δεν πιστεύω πως υπάρχουν οργανισμοί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη που ελέγχονται τόσο συχνά».

Ο Σίλβερ, όμως, μίλησε και για τον εμβολιασμό και τα κρούσματα που έχουν διαμορφώσει μία λίστα που όλο και μεγαλώνει: «Έχουμε πολλά δεδομένα τα οποιία εξετάζουμε. Από τους αθλητές και προπονητές που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κι εν συνεχεία έκαναν την τρίτη (ενισχυτική) δόση, είναι πολύ μικρός ο αριθμός αυτών που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Και αντίστοιχα έχουν ελαφρά ή καθόλου συμπτώματα.

Θα έλεγα στην κοινωνία και σε όλο τον κόσμο πως η τρίτη (ενισχυτική) δόση είναι πολύ αποδοτική. Περισσότεροι από το 95% των μελών του ΝΒΑ είναι πλήρως εμβολιασμένοι, αλλά αντίστοιχα το 65% των παικτών έχει κάνει την τρίτη (ενισχυτική) δόση. Είμαστε σε συζητήσεις με την Ένωση Παικτών για το πώς θα ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το ποσοστό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το 90% των κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί αφορούν τη μετάλλαξη "όμικρον" του κορονοϊού».

