Αναβλήθηκαν τα Χοκς - Καβαλίερς και Νετς - Νάγκετς λόγω κορονοϊού!

Οι αγώνες Χοκς - Καβαλίερς και Νετς - Νάγκετς που ήταν προγραμματισμένοι για τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/12 αναβλήθηκαν λόγω της έξαρσης του κορονοϊού που έχει «χτυπήσει» τους Καβς και το Μπρούκλιν!

Ο κορονοϊός έχει... γονατίσει την κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο καθώς οι ομάδες ανακοινώνουν συνεχώς νέα κρούσματα και λίστες παικτών που μπαίνουν στο υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η Covid-19 χτύπησε εσχάτως τους Κλίβελαντ Καβαλίερς που ανακοίνωσαν πέντε νέα κρούσματα, μεταξύ αυτών τον Τζάρετ Άλεν που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με 16.8 πόντους, 10.8 ριμπάουντ και 1.4 μπλοκ μ.ό. ανά αγώνα.

Το ΝΒΑ, λοιπόν ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα των Καβς με τους Χοκς. Εν συνεχεία, ο Adrian Wojnarowski ενημέρωσε πως ούτε το Νετς - Νάγκετς πρόκειται να διεξαχθεί, από τη στιγμή που το Μπρούκλιν έχει... αποδεκατιστεί λόγω κορονοϊού.

Η μετάλλαξη Omicron έχει προκαλέσει αναταραχή στα τρία επαγγελματικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ (NBA, NFL, NHL) που είναι σε εξέλιξη.

Cleveland-Atlanta is the NBA's third postponement this season. Chicago had games with Toronto and Detroit postponed last week.