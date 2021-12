ΝΒΑ: Χωρίς 10 παίκτες οι Νετς κόντρα στους Μάτζικ!

Οι Νετς υποδέχονται τα ξημερώματα της Κυριακής (19/12, 2:30) τους Ορλάντο Μάτζικ δίχως 10 παίκτες, εκ των οποίων οι επτά έχουν μπει στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό!

Οι Μπρούκλιν Νετς αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τον ανεμβολίαστο Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος όμως θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στα εκτός έδρας παιχνίδια, εντούτοις ο κορονοϊός έχει... γονατίσει τον οργανισμό.

Συγκεκριμένα, επτά παίκτες των Νετς έχουν μπει στο πρωτόκολλο για την Covid-19. Πρόκειται για τους ΛαΜάρκους Όλντριτζ, ΝτεΆντρε Μπέμπρι, Μπρους Μπράουν, Τζεβόν Κάρτερ, Τζέιμς Χάρντεν, Τζέιμς Τζόνσον και Πολ Μίλσαπ!

Εκτός δράσης βρίσκονται ο Κέβιν Ντουράντ (δεξιός αστράγαλος), ο Τζο Χάρις (χειρουργείο στον αριστερό αστράγαλο) και ο Ίρβινγκ, που δεν θα παίζει εντός έδρας.

Από κει και πέρα, αμφίβολος είναι ο Νικ Κλάξτον (αριστερός καρπός) ενώ πιθανή είναι η συμμετοχή του Ντέιβιντ Ντιουκ (γοφός).

Έτσι ο Στιβ Νας προσανατολίζεται να χρησιμοποιήσει τον Πάτι Μιλς για να πλαισιώσει τον Ντέιβιντ Ντιουκ, εφόσον αυτός αγωνιστεί. Ο Κέσλερ Έντουαρντς θα παίξει σμολ φόργουορντ αντί του Κέβιν Ντουράντ, ο Μπλέικ Γκρίφιν στο «4» και ο Νικ Κλάξτον σέντερ.

Στο μεταξύ, οι Σακ Χάρισον και Τζέιμς Ίνις υπέγραψαν δεκαήμερα συμβόλαια ενώ διαθέσιμοι είναι επίσης οι Καμ Τόμας, Νταϊρόν Σαρπ και Λάνγκστον Γκάλαγουεϊ.



