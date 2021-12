Ο Τάουνς έδειξε στον Ντέιβις πως είναι πολύ μικρός για να τον μαρκάρει (vid)

Ο Τάουνς θέλησε να πικάρει τον Ντέιβις μετά από καλάθι που του έβαλε.

Κυρίαρχος ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς στο πάρτι που έστησαν οι Τίμπεργουλβς κόντρα στους Λέικερς, σε ένα ματς που τραυματίστηκε στο γόνατο ο Άντονι Ντέιβις.

Ο ηγέτης των λύκων νίκησε σε μια φάση τον Unibrow και στη συνέχεια του έκανε τη κλασική κίνηση με το χέρι, δείχνοντας πως είναι πολύ μικρός για να τον μαρκάρει.

Δείτε πως θέλησε να τον πικάρει ο KAT

Karl-Anthony Towns bullies Anthony Davis in the post and hits him with the 'too small' gesture 😤pic.twitter.com/xJxBZiPRgH