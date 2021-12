NBA: Το σουτ του Γκρέιαμ αλά... Μπάρον πιο μακρινό game-winning buzzer beater της 25ετίας (vid)

Το πιο τρελό φινάλε της σεζόν μέχρι στιγμής δεν θα μπορούσε να μην γράψει ιστορία και ο Ντεβόντε Γκρέιαμ έκανε ρεκόρ 25ετίας, με το απόλυτο να ανήκει στον Μπάρον Ντέιβις.

Άπαντες που παρακολούθησαν το απίστευτο φινάλε στο παιχνίδι ανάμεσα στους Θάντερ και τους Πέλικανς κυριολεκτικά δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι συνέβη στο παρκέ.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με πολύ δύσκολο τρίποντο ευστόχησε για το 110-110 της ομάδας του στο 1.5 δευτερόλεπτο πριν το φινάλε. Τι προλαβαίνει να γίνει, άλλωστε, σε τόσο λίγο χρόνο; Την απάντηση σε αυτό είχε ο Ντεβόντε Γκρέιαμ, ο οποίος πήρε τη μπάλα και ευστόχησε λίγο πιο ψηλά... από τη ρακέτα των «πελεκάνων» τρελαίνοντας τους συμπαίκτες του και γράφοντας ιστορία.

Τα -σχεδόν- 18.5 μέτρα από όπου και έβαλε το νικητήριο καλάθι αποτελούν ρεκόρ για την 25ετία στο ΝΒΑ, ενώ την πρωτοκαθεδρία κατέχει ο Μπάρον Ντέιβις με τα 28.4 μέτρα.

Δείτε τα βίντεο... και κρίνετε:

Baron Davis has the record for longest shot ever: 92 feet.



📼 @timelesssports_ pic.twitter.com/bbZ3g4aKh2