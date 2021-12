Αντετοκούνμπο: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Γιάννης

Αντετοκούνμπο και Μάθιους δεν θα δώσουν το «παρών» στον αγώνα με τους Πέισερς, αφού μπήκαν στο πρωτόκολλο του κορονοϊού.

Η μία είδηση περί κρούσματος κορονοϊού διαδέχεται την άλλη τον τελευταίο καιρό στο ΝΒΑ και μετά τους Μπουλς των 10 απουσιών, δύο ακόμη περιπτώσεις έρχονται να... ταράξουν τα νερά των Μπακς.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Ουές Μάθιους μπήκαν στο πρωτόκολλο του κορονοϊού.

Ο σούπερ σταρ του Μιλγουόκι και ο γκαρντ των «ελαφιών» θα απουσιάσουν από το παιχνίδι με τους Πέισερς, την ώρα που η υπόλοιπη ομάδα υποβάλλεται σε τεστ.

