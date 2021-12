Αντετοκούνμπο: Ενας χρόνος από το συμβόλαιο που άλλαξε την ιστορία

Έναν χρόνο μετά. Εκείνη η υπογραφή στο ακριβότερο supermax συμβόλαιο στο ΝΒΑ δεν άλλαξε μόνο τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αλλά και εκείνη των Μιλγουόκι Μπακς.

«Αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πόλη μου... Είμαι ευλογημένος που θα αποτελέσω μέρος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα 5 χρόνια. Ας τα κάνουμε να έχουν σημασία. Το σόου συνεχίζεται, ας το πάρουμε». Πριν από ένα χρόνο, τέτοια ημέρα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άλλαζε την ιστορία του.

Και ας μη το γνώριζε εκείνη τη στιγμή που έβαζε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιό του με τους Μιλγουόκι Μπακς. Εκείνη τη στιγμή που έγραφε το παραπάνω tweet.

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2020, μία εβδομάδα πριν από το τζάμπολ της νέας σεζόν του ΝΒΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν ότι ο Giannis δεν ήταν πια διαθέσιμος στην αγορά.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK