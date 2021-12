Σικάγο Μπουλς: Και 5ος παίκτης στο πρωτόκολλο κορονοϊού

Αποδεκατισμένοι θα είναι οι Σικάγο Μπουλς στα επόμενα παιχνίδια καθώς προστέθηκε και 5ος παίκτης στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, εκείνος που προστέθηκε στη... λίστα ήταν ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ!

Ο Αμερικανός φόργουορντ των Σικάγο Μπουλς θα μείνει τις επόμενες 10 ημέρες σε καραντίνα εκτός και αν προσκομίσει δύο αρνητικά τεστ. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 22 ματς και έχει κατά μέσο όρο 7 πόντους και 3,5 ριμπάουντ.

Νωρίτερα στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό είχαν μπει και οι ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (26,4π., 5,3ριμπ., 4,1ασ.), Κόμπι Ουάιτ (6,1π., 2,6ριμπ.), Ματ Τόμας (1,5π.) και Γιαβόντε Γκριν (5,4π., 4,3ριμπ.)

