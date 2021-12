Χιτ: Κόντρα στο twitter με τους Μπακς, «προχωρήστε με την ήττα»

Η κόντρα των Μαϊάμι Χιτ με τους Μιλγουόκι Μπακς έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Οι δύο ομάδες τα... είπανε διαδικτυακά στο twitter!

Ένα όχι και τόσο παλιό tweet των Μιλγουόκι Μπακς, πήρε την απάντησή του. Πριν από μερικές ημέρες και τη νίκη απέναντι στο Μαϊάμι με 124-102, οι Μπακς είχαν... τιτιβίσει πως «Αποδεχόμαστε αυτήν την απόφαση. Προχωράμε με τη σεζόν μας».

Μόλις οι Χιτ επικράτησαν, τα ξημερώματα, των πρωταθλητών με 113-104 έδωσαν τη δική τους απάντηση: «Προχωρήστε με αυτή την ήττα», ήταν το σχόλιο, το οποίο συνοδεύτηκε και από ένα emoji που ζητάει σιωπή!

Move on with this L 🤫 https://t.co/MAoqrjjd1j