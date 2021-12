Αντετοκούνμπο: Γραμμή λεωφορείου πήρε το όνομά του

Ένα από τα καλύτερα δώρα γενεθλίων έλαβε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον οργανισμό των μεταφορών του Μιλγουόκι να ονομάζει μία γραμμή λεωφορείου «Giannis».

Καλώς ορίσατε στη γραμμή 34, τη γραμμή του Giannis! O τοπικός οργανισμός μεταφορών του Μιλγουόκι θέλησε να τιμήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την προσφορά του στην πόλη και ταυτόχρονα να του δώσει ένα (πρωτότυπο) δώρο για τα γενέθλιά του, στις 6 Δεκεμβρίου.

Η γραμμή του λεωφορείου 34 ονομάστηκε Giannis. Τι πιο ταιριαστό; Το δρομολόγιο είχε ήδη τον αριθμό της φανέλας του Greek Freak, οπότε έμοιαζε φυσιολογικό να λάβει και το όνομα του ανθρώπου που οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, μετά από 50 χρόνια.

To celebrate all @Giannis_An34 has done for the @Bucks and our community, we’ve named an honorary route after him – the Giannis Line! Happy birthday, Giannis! 🥳🎉🎁🚌



