Αντετοκούνμπο: Έτσι... γιόρτασαν Γιάννης και Θανάσης την ελληνική βραδιά στο Μιλγουόκι (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς δημοσίευσαν ένα βίντεο από την ελληνική βραδιά στο «Fiserv Forum» για τα 27α γενέθλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά το παιχνίδι των Μπακς με τους Καβαλίερς, οι Έλληνες φίλοι των Μπακς έμειναν στις εξέδρες του «Fiserv Forum» προκειμένου να στείλουν τις δικές τους ευχές στον Γιάννη για τα 27α γενέθλιά του.

Αν μη τι άλλο ήταν μια ελληνική βραδιά, όπου οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί τους, να φωτογραφηθούν και να μοιραστούν μερικές όμορφες στιγμές.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοίμασαν ένα βίντεο από την ελληνική βραδιά στο Ουισκόνσιν.

Last night Giannis and Thanasis celebrated Greek Night with members of the community. 🇬🇷 pic.twitter.com/xHduntCpY2