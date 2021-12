Μάτζικ Τζόνσον: «Διασκέδασα πολύ βλέποντας τους Λέικερς να κερδίζουν τους μισητούς Σέλτικς»

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον είναι από εκείνους που βίωσαν τα μεγάλα ματς των 80's μεταξύ Λέικερς-Σέλτικς και παρακολουθώντας την αναμέτρηση των «αιωνίων» του ΝΒΑ τα ξημερώματα, του... ξύπνησαν τα συναισθήματα της εποχής!

Αν κάποιος γνωρίζει πολύ καλά τι «εστί» παιχνίδι «Λέικερς-Σέλτικς» αυτός δεν είναι άλλος από τον «Μάτζικ» Τζόνσον, ο οποίος τη δεκαετία του '80 ήταν πρωταγωνιστής στα μεγάλα ματς με την ομάδα της Βοστόνης και με αντίπαλο τον Λάρι Μπερντ.

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ παρακολούθησε δια ζώσης την αναμέτρηση στο Λος Άντζελες και αφού οι αγαπημένοι του Λέικερς επικράτησαν με 117-102, έγραψε στο twitter: «Διασκέδασα πολύ στο STAPLES Center παρακολουθώντας τους Λέικερς να κερδίζουν τους μισητούς Σέλτικς!»

Η κόντρα παραμένει... αναλλοίωτη στο πέρασμα των χρόνων!

I had a lot of fun at the STAPLES Center watching the @Lakers take down the hated Celtics!