Αντετοκούνμπο: Έγινε μέτοχος της ομάδας μπέιζμπολ του Μιλγουόκι, των Μπριούερς (pics & vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γίνεται (μικρο)ιδιοκτήτης! Αγόρασε μέρος των μετοχών της ομάδας μπέιζμπολ του Μιλγουόκι, των Μπριούερς!

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε του δημιουργήθηκε αυτή η επιχειρηματική ιδέα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε το όνομά του στη λίστα των αθλητών που αποφασίζουν να επενδύσουν στον επαγγελματικό αθλητισμό, όπως έχει για παράδειγμα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στη Λίβερπουλ.

Ο πρωταθλητής με τους Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισε να επενδύσει στο δεύτερο... σπίτι του, το Μιλγουόκι, αγοράζοντας μέρος των μετοχών της ομάδας μπέιζμπολ της πόλης των Μπριούερς.

Ο Giannis έχει παρακολουθήσει αρκετές φορές αγώνες τους στο παρελθόν. Ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ο Μαρκ Ατανάσιο, ο οποίος την αγόρασε το 2004 έναντι 223 εκατομμυρίων δολαρίων.

Giannis Antetokounmpo has joined the Crew!



The two-time MVP is officially part of the Milwaukee Brewers ownership team. Thank you, Giannis, for your commitment to our team and Milwaukee!

@Giannis_An34 | #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/3xRk2yNHrp