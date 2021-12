Κάρι: Τα βάζει ακόμα και από τις κερκίδες (vid)

O Στεφ Κάρι τα βάζει από παντού, ακόμα και από τις κερκίδες.

Είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και μπορεί να τα... στάξει από παντού. Είτε εντός παρκέ όπως έκανε από το κέντρο κόντρα στους Σπερς, είτε και εκτός παρκέ.

Ο Στεφ Κάρι το... μπουμπούνισε από τις κερκίδες του Chase Center πριν την έναρξη του ματς με τους Σπερς, τρελαίνοντας κόσμο. Τι κάνεις άνθρωπε μου, θα μας τρελάνεις.

.@StephenCurry30 hit this from the TUNNEL! 🤯🤯



(🎥: @NBA) pic.twitter.com/e9wvzMnIMj