Κάρι: Το... έσταξε από το κέντρο και ο Πόποβιτς τρελάθηκε (vid)

Ο Στεφ Κάρι πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο από το κέντρο, κάτι που έκανε έξαλλο τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Κανένα σουτ δεν μοιάζει δύσκολο για τον Στεφ Κάρι, ακόμα και αν αυτό είναι από το κέντρο και με δύο παίκτες να παίζουν άμυνα. Ο καλύτερος σουτέρ της ιστορίας το... μπουμπούνισε από το κέντρο απέναντι στους Σπερς στο τέλος της τρίτης περιόδου. Αυτή η φάση έκανε έξαλλο τον Γκρεγκ Πόποβιτς που τα έβαλε με τους παίκτες του για το καλάθι που δέχθηκαν. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν γινόταν να κάνουν τίποτα καλύτερο με τον Στεφ. Μερικές φορές απλά τον χαζεύεις.

Δείτε την τριποντάρα και την έκρηξη του Pop

Pop was FED UP after Steph's buzzer beater 😳 pic.twitter.com/1UdbwFJaaR