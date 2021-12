Χόρνετς: Στο πρωτόκολλο του κορονοϊού οι Μπολ και Ροζίερ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς ενδέχεται να είναι χωρίς δύο βασικούς παίκτες του, τον ΛεΜέλο Μπολ και τον Τέρι Ροζίερ, για τουλάχιστον 10 ημέρες, αφού αμφότεροι μπήκαν στο πρωτόκολλο για τον κορονοϊό.

Ο Τέρι Ροζίερ και ο ΛαΜέλο Μπολ αναμένεται να χάσουν αρκετά ματς των Σάρλοτ Χόρνετς (13-11), αφού τέθηκαν στο πρωτόκολλο υγείας για τον κορονοϊό.

Η απουσία τους υπολογίζεται σε περίπου 10 ημέρες, εκτός αν καταφέρουν - όπως έγινε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς - να βγάλουν δύο συνεχόμενα αρνητικά τεστ σε διάστημα 24 ωρών.

Σε αντίθεση περίπτωση, το 10ήμερο είναι το μίνιμουμ στις περισσότερες περιπτώσεις. O 20χρονος πόιντ γκαρντ, Μπολ έχει αγωνιστεί σε 24 αγώνες με 20 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 8.2 ασίστ σε 28.8 στο παρκέ, ενώ ο 27χρονος σούτινγκ γκαρντ, Ροζίερ, μετράει 19 συμμετοχές με 17.7 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ σε 32.9 λεπτά στο παρκέ.

Πάντως, μία νέα ενημέρωση αναφέρει ότι στο πρωτόκολλο έχουν μπει και οι Μέσον Πλάμλι και Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς!

Ball and Rozier are expected to be sidelined for at least 10 days, or unless they record two negative tests in a 24-hour period moving forward, sources said. Charlotte will be without its young star and fellow starting guard for the time being. https://t.co/6EGuscCDBI