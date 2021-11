ΛαΜέλο Μπολ: Στην εξίσωση με Μάτζικ, ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς

Ο ΛαΜέλο Μπολ έφτασε τα τρία triple double και βρίσκεται στο κυνήγι των Ντόντσιτς, Μάτζικ Τζόνσον και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μπορεί οι Χόρνετς να ηττήθηκαν από τους Χοκς, ωστόσο ο ΛαΜέλο Μπολ ήταν εξαιρετικός με 15 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ. Μοναδική του παραφωνία το 5/18 σουτ στο ματς.

Με αυτόν τον τρόπο ο γκαρντ των Χόρνετς έφτασε τα τρία triple double στην καριέρα του και βρίσκεται στην 4η θέση της ιστορίας για παίκτες 20 ετών ή νεότερους. Πάνω από εκείνον στη λιστα είναι μόνο ο Λούκα Ντόντσιτς με 21, ο Μάτζικ Τζόνσον με 7, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 5.

Σίγουρα ο ΛαΜέλο θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει Μάτζικ και ΛεΜπρόν για να κοιτάξει ακόμα ψηλότερα στον Σλοβένο σταρ των Μάβερικς. Ο Μπολ πάντως δείχνει σε κάθε ματς των σφηκών πως διαβάζει εξαιρετικά το παιχνίδι, κάνοντας πάσες εξωπραγματικές που άλλοι ούτε θα σκεφτόντουσαν να τις δοκιμάσουν

LaMelo Ball now has three career triple-doubles, tied for 4th most in NBA history at age 20 or younger.



The only players with more are Luka Dončić (21), Magic Johnson (7) and LeBron James (5). pic.twitter.com/pspRhROH9U