Καρούσο: «Δεν είναι πάντα λαμπερά όσα κάνω, αλλά κερδίζουν τα ματς»

Ο Άλεξ Καρούσο δήλωσε πως έχει τον τρόπο για να φέρνει τις νίκες στους Μπουλς.

Οι Μπουλς κάνουν εξαιρετική σεζόν και ενα από τα σημαντικότερα γρανάζια στη... μηχανή του Μπίλι Ντόνοβαν είναι και ο Άλεξ Καρούσο. Ο γκαρντ των... ταύρων κάνει φοβερή δουλειά στην άμυνα όντας ένας εκ των κορυφαίων περιφερειακών αμυντικών στη λίγκα, ενώ είναι και από τους καλύτερους στα κλεψίματα στο ΝΒΑ. Δίνει ενέργεια στο Σικάγο και παλεύει για την κάθε μπάλα, προσφέροντας πολύπλευρά στην ομάδα του.

Μίλησε για τη δουλειά του στους Μπουλς και τόνισε πως δεν έχει σημασία να κάνεις λαμπερά πράγματα, αρκεί να νικάς. «Τα πράγματα που κάνω στο παρκέ δεν είναι πάντα λαμπερά. Όμως είναι πράγματα που κερδίζουν τα ματς. Αυτό αγαπώ να κάνω, να νικάω», ήταν τα λόγια του Caru-show.

Φέτος μετρά 8.6 πόντους, 4.3 ασίστ, 3.9 ριμπάουντ και 2.3 κλεψίματα μέσο όρο σε 22 ματς με τους... ταύρους.

