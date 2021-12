Λέικερς: Έτρεξαν απίθανο σερί 40-8 μέσα σε 10 λεπτά

Οι Λέικερς έκαναν την ανατροπή κόντρα στους Κινγκς, χάρη σε ένα τρελό σερί 40-8.

Οι Κινγκς επιχείρησαν να βάλουν για άλλη μια φορά δύσκολα στους Λέικερς μέσα σε λίγες μέρες, αλλά οι λιμνάνθρωποι έπαθαν και έμαθαν και δεν την πάτησαν ξανά.

Το Σακραμέντο βρέθηκε μπροστά με 52-66, εννιά λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως από εκείνη τη στιγμή και για τα επόμενα 10 λεπτά, ήρθαν τα πάνω-κάτω στο ματς.

Οι Λέικερς έτρεξαν ένα αδιανόητο σερί 40-8 μέχρι το 10:51 στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και μετέτρεψαν το 52-66 σε 92-74, καθαρίζοντας την υπόθεση νίκη, σε μια βραδιά που στην αρχή δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή για εκείνους. Οι Κινγκς βραχυκύκλωσαν, οι λιμνάνθρωποι έβαλαν το πόδι στο γκάζι και δεν το ξαναπήραν από εκεί μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Lakers went on a 40-8 run on the Kings 😱 pic.twitter.com/UVwyi4Tgmb